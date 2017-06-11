Кругосветка на велосипедах: Бауска - Прага - Париж - Касабланка

Коллега Гатис Крецерис - редактор отдела спорта TVNET. Как и многие рижане, каждый день на работу он приезжает на велосипеде. Но большинству из нас вполне хватает коротких поездок по городу и легких «покатушек» в выходные. А Гатис замахнулся на большее: вместе с другом Янисом они совершают кругосветное путешешствие на велосипедах. И за три летних отпуска уже проехали всю Европу насквозь по маршруту Бауска - Прага - Париж - Касабланка.

Все мы очень любим путешествовать. Но приключениям, какие устроили сами себе эти парни, можем пока что только позавидовать. И завидуем! Русский TVNET с пристрастием распросил вернувшегося из отпуска коллегу о его путешествии. Где были? Что видели? И насколько трудно организовать себе такое замечательное приключение? Ведь в начале лета ребята проехали уже третий этап большого намеченного пути - от Парижа до Касабланки. И останавливаться на этом они не намерены!..

Маршрут путешествия 2017 года. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

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- Гатис, идея путешествия в том, чтобы объехать вокруг света, да? Поподробнее, пожалуйста!

- Идея в том, чтобы объехать вокруг света, но у нас не было так, чтобы сразу нарисовать маршрут одной линией — и вперед. И у меня и у моего товарища Яниса Синкова есть семьи и дети, и мы не можем позволить себе путешествовать по полгода или по году. Так что наш маршрут разбит на отдельные отрезки — и пусть нам хоть двадцать лет еще понадобилось, но мы сделаем это.

Двадцать дней крутить педали - это отпуск?. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- А как родилась ваша идея?

- Идея родилась зимой 2015 года. Мы с Янисом раз в неделю в зале играли в баскетбол, и как-то раз перед тренировкой я спросил, а не хочет ли он со мной поехать на велосипедах в Прагу? Янис согласился, он думал, что это шутка. Потом я ему время от времени напоминал, что пора уже начинать готовиться…

- А Янис на велосипеде-то хоть ездил?

- Нет, максимум в своей жизни он километров двадцать проезжал... Но когда он понял, что я не шучу, мы стали готовиться, считать километры и закупать все необходимое в пути.

- Гатис, знаю, что ты, прежде чем заняться журналистикой, профессионально играл в баскетбол. А на велосипеде тоже всерьез ездил, да? И велосипед у тебя уже был хороший?

- Хорошего — нет, не было, был велосипед старенький, пятнадцатилетний и тяжелый, скорости на нем не переключались... В горку на таком ехать довольно тяжело. Но нам предстояло проехать 1250 километров и мы прикинули, что если 120 километров в день или чуть-чуть больше будем делать, то как раз вовремя доедем.

Встречи в пути. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- Ну, 120 км по хорошим европейским дорогам — реальное расстояние. А вот по латвийским — многовато…

- Расстояние — это одно. Но хуже всего встречный ветер, если ехать приходится против ветра, много сил забирает. Западный ветер для Европы весьма характерен, так что против ветра часто приходилось ехать, но свои 100 — 120 километров в день мы проезжали.

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- Гатис, ты сказал, что успеть надо было вовремя… Успеть — куда?

- В тот раз я отправился в Прагу как журналист, аккредитованный на чемпионате мира по хоккею.

Для Яниса же это путешествие было своего рода медитацией — он смог вырвался из рутины, отдохнуть от работы. Он инженер по призванию и по специальности. Честно говоря, мы думали, что нам придется труднее, а все прошло довольно легко.

- А ночевали где? На обочине в палатке, в кемпингах?..

- Мы тогда забронировали ночлег на первые четыре ночи, заранее искали самые дешевые гостиницы — в Паневежисе, Каунасе, Сувалках и еще в одном местечке, названия уже и не помню. А потом планировали уже только на день вперед. Ночлег можно найти очень дешевый. В Паневежесе, например, мы ночевали в спорткомплексе советских времен за каких-то 8 евро… Это были просто кроватные места, душ в коридоре, зато дешево.

Национальный герой Испании. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- А во что обходится в целом по деньгам такое путешествие? Это очень дорого?

- Если уже есть велосипед, есть хорошие велосумки и вся экипировка, тогда самое дорогое — это дорога, особенно если лететь самолетом с велосипедом. Ну, и ночевки... В этом году мы брали с собой палатку и спальники, погода была очень хорошей.

- Итак, ваш первый маршрут закончился в Праге, второй - прошлым летом - прошел от Праги до Парижа. Давай подробнее поговорим о путешествии этого года от Парижа до Касабланки. Сколько всего проехали?

- В этом году мы проехали 2553 километра, это значительно больше, чем в наших первых путешествиях. От Бауски до Праги примерно 1200 километров, от Праги до Парижа столько же. Что же касается затрат… Франция более дорогая страна, по сравнению с Испанией. А Испания дороже, чем Марокко. Так что если время от времени останавливаться в отелях... не хочется ведь все время ночевать в палатке, особенно когда льет дождь… Думаю, примерно в 1500 евро можно уложиться - вместе с питанием, ночлегами и билетами на самолет. Не меньше!..

- Непредвиденные расходы тоже возникают?

- Дороже стоили нам обратные билеты, ведь на 20 дней вперед планировать довольно трудно, так что обратные билеты мы брали буквально за несколько дней, потому что нельзя быть уверенным, что ты точно будешь в аэропорту такого-то числа. Но тут нам повезло, нашелся спонсор.

- Мы с друзьями тоже поездили по Европе на велосипедах — лет пять назад... Но у нас-то не кругосветка была, и маршрут - не спортивный, так что расстояние мы в день вдвое меньшее проезжали. И, конечно, в целях экономии мы брали билеты заранее. Но иногда приходилось или сокращать маршрут, или же часть пути везти велосипеды поездом, чтобы успеть на свой рейс…

- Да, дешево не будет, затрат такое путешествие требует. От самого необходимого мы в поездке не отказывались: сколько выпили кофе — столько выпили, сколько проели — столько проели… Но путешествие того стоит!..

- Главное в путешествии — впечатления. Вот что ты для себя открыл, проехав до Касабланки?

- Да, впечатлений много… И я даже поймал себя на том, что

мне мне комфортна ституация, когда я … выхожу из зоны комфорта. Мне потому и нравится ездить на велосипеде, что надо иногда сойти с накатанной колеи. В путешествии все время что-то новое происходит— новые эмоции, новые впечатления. Ты знакомишься с культурой других стран, их кухней, с географией — все идет в комплекте.

Это такое образование, такой опыт, которого ты не можешь купить, и который с тобой навсегда остается.

- Поделись свежими впечатлениями, что на на сей раз было неожиданно? Что особенно тебя удивило?

- Для меня новым стало вот что. Янис еще до отъезда в интернете договорился с людьми, которые рады будут видеть у себя в доме путешественников.

Есть такое сообщество велосипедистов, где оставляют свои адреса люди, которые рады принять у себя путешественников-велосипедистов. Они готовы предоставить вам ночлег, накрыть стол, приготовить ужин.

С гостеприимными хозяевами надо списаться заранее, они ответят, готовы ли тебя в конкретные сроки принять. И мы несколько раз такую возможность тоже использовали. Хозяева нас ждали, встречали ужином и пивом, мы могли нормально выспаться, принять душ. А также рассказывали им о своей стране, о своем путешествии.

Ремонт под пальмами. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- А кто, например, были принимавшие вас гостеприимные люди?

- Один из них был учителем школы для детей с особыми потребностями. Другой — англичанин, десять лет живущий во Франции, у него небольшой бизнес, связанный с туризмом, но он приглашает к себе людей и бесплатно тоже. Платить хозяевам домов, пригласивших к себе через сообщество, ничего не надо. И даже если просто предложить им плату, они могут на тебя сильно обидеться …

- А какой у них стимул есть при этом?

- Им интересно встретиться с людьми из других мест, поговорить с ними. Мы, например, были в этих домах единственные гости из Латвии, рассказали о нашей стране.

Мимо теплиц, в которых растут бананы. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- Вы пересекли Францию, Испанию и Марокко — и везде была такая возможность?

- Нет, в Марокко, насколько я знаю, не было.

На велосипеде вокруг света: Касабланка, восточный базар

- Вернемся к впечатлениям от поездки - самое «вкусное» впечатление какое было?

- В Марокко есть такие традиционные глиняные горшочки… забыл, как они называются. В них очень вкусно готовят овощи. Разумеется, там никаких консервантов, все натуральное и очень вкусно.

Какой только транспорт не встретишь на дороге. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- А самое красивое место на вашем пути?

- Недалеко от границы Франции и Испании есть очень живописные скалы, место называется оно Mallos de Riglos (по-русски - «скалы Риглоса» - Т.О.) Там очень красиво! Мы же пересекали Пиренеи, там в горах много живописных мест. Правда, на велосипеде ехать по горам было довольно трудно — 60 километров непрерывного подъема, и 25 из них были особенно тяжелыми.

И когда ты едешь вверх последние километры, кажется — вот-вот будет спуск, а его все нет и нет… Там, в горах вершины были заснеженные. Красиво… Но нам еще повезло, что был открыт перевал, бывает, что по дороге там не проехать.

- А самый трудный участок пути?

- Когда мы уже приближались к Марокко, несколько дней ехать приходилось против ветра. Ты тратишь много сил, но вперед продвигаешься только совсем небольшими отрезками… Мы в интернете смотрели по радару, какой будет ветер, и один из участков маршрута решили проехали ночью, в темноте. Хорошенько выспались вечером и поехали, когда ветер не такой сильный.

- Что тебя особенно вдохновило в этом путешествии?

- В этот раз, когда финишировали, мы уже точно знали, что следующий этап у нас через год будет. И это вдохновляет, что после зимнего сезона придет время нового путешествия. Вдохновляют и люди, которых мы встретили, знакомство с иной культурой, с географией. Природа вдохновляет!.. По Испании можно ехать три дня — и пейзаж не меняется, сплошные оливковые поля.

За спиной ребят - вершины Пиренеев. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- Не было жарко?

- Мы потому и поехали в апреле, ведь летом на юге Испании жарко — больше 30 градусов, приходится все время пить воду, это мучение по жаре ехать.

- Ну, а что дальше? Где ваш новый маршрут пройдет?

- У нас есть несколько вариантов. Один — в 2018 году пересечь Мексику, проехав от Канкуна до Акапулько, это примерно две тысячи километров. Другой вариант отправиться в Африку - из древней Александрии в столицу Судана. Еще есть вариант поехать из Праги в Стамбул, там путь проходит по территории очень многих государств. А последним этапом, уже в самом конце наших путешествий, мы хотим проехать от самой северной точки Европы — мыса Нордкап в Норвегии — до Риги, соединив тем самым все наши маршруты, прошлые и будущие.

Восточный базар. Фото: FB/Ar velo apkārt pasaulei

- Дорогие и сложные маршруты у вас впереди!

- Да, но у нас же есть спонсоры. Транспортировку велосипедов и перелеты нам часто помогает оплатить airBaltic, есть и другие спонсоры. Кстати, в последний день путешествия, уже в Касабланке, мы встретили латышей, которые тоже готовы спосировать новые наши путешествия на велосипедах.

- Удачи, Гатис! Спасибо за интересный рассказ.

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