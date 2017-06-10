Проверь, хорошо ли ты знаешь русский язык!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / starmanseries

Хорошо ли ты знаешь русский язык? Узнай, какую оценку тебе поставила бы твоя первая учительница по русскому языку, выполнив 10 заданий. Получить пятёрку не так уж и просто, даже если в школьные годы ты писал диктанты без ошибок!

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