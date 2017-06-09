Контролирующие госучреждения сначала будут консультировать, а не штрафовать

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Evija Trifanova / LETA

В деятельность контролирующих государственных органов планируется внедрить принцип «вначале консультируй», чтобы улучшить сотрудничество с предпринимателями, сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

На следующей неделе, 15 июня, в Кабинете министров будет подписан меморандум о сотрудничестве, который подтвердит решимость изменить подход контролирующих органов к взаимодействию с предпринимателями. Подписание документа состоится в здании правительства в 13.00.

Меморандум подпишут премьер-министр Марис Кучинскис, министр экономики Арвил Ашераденс, руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, представители Латвийской конфедерации работодателей, Службы государственных доходов, Совета по конкуренции, Центра защите прав потребителей, Государственного бюро по контролю за строительством, Продовольственно-ветеринарной службы, Государственной трудовой инспекции и др.

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Премьер-министр отметил, что на протяжении четверти века в Латвии говорят о том, что контролирующие государственные органы должны быть сервисными организациями, которые консультируют предприятия - честных налогоплательщиков, тем самым давая им возможность улучшить свою работу и заработанные деньги вкладывать в развитие, а не платить штрафы.

«Теперь пришло время воплотить это в жизнь, тем самым способствуя взаимному уважению между государством и предпринимателями и налогоплательщиками, при этом одновременно безжалостно борясь с теми, кто уклоняется от уплаты налогов», - подчеркнул Кучинскис.


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