Штаты заверили нашего министра: мы поддержим вашу оборону

Министр обороны Раймонд Бергманис получил от должностных лиц США очередные заверения в поддержке укрепления безопасности Балтийских государств.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, во время встречи Бергманис проинформировал должностных лиц США об увеличении оборонного бюджета Латвии в 2018 году до 2% ВВП, поблагодарил США за вклад в развитие инфраструктуры вооруженных сил Латвии и обсудил с ними дальнейшее сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Во время рабочего визита в США министр обороны встретился с конгрессменами, сенаторами и другими должностными лицами, присутствовал на организованной «Atlantic Council» церемонии награждения генсека НАТО Йенса Столтенберга за вклад в укрепление международной безопасности.

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Бергманис вместе с министрами обороны Литвы и Эстонии принял участие в конференции о дальнейшей политике обороны и сдерживания в Северной Европе.

Как сообщалось, 5-8 июня Бергманис находился с рабочим визитом в США.

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