Водители игнорируют запрет выезжать с ул.Шарлотес на ул.Бривибас

Чтобы разгрузить улицу Бривибас для движения общественного транспорта, Департамент сообщения Рижской думы на время установил запрет выезда с улицы Шарлотес на улицу Бривибас, сообщила представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Uzlieciet, @rdsvc Šarlotes ielā ko nopietnāku, ar zīmēm un barjeriņām pret Rīgas autovadītājiem nav gana. pic.twitter.com/owsgVw6fM1— Māris Jonovs (@marisjonovs) 9 июня 2017 г.

Движение по улице Шарлотес изменено на время ремонтных работ на ул.Бривибас. Это сделано для того, чтобы поворачивающие с Шарлотес машины не задерживали поток движения автобусов и троллейбусов. Однако, как видно на видео, не все водители следуют установленным знакам.

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Отметим, что теперь движение по односторонней улице Шарлотес на участке от ул. Бривибас до ул. Майзницас организовано в обе стороны, чтобы пациенты могли попасть в поликлинику Šarlote, а также была возможность разместить возле нее автомобили.

Satiksmes organizācijas izmaiņas Šarlotes ielā, veiktas, lai uzlabotu transporta plūsmu Brīvības ielā. pic.twitter.com/0zxOGf9A47— RDSD (@rdsvc) 9 июня 2017 г.

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