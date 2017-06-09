Как выборы повлияли на «зайцев» в транспорте Риги

 

Фото: LETA

В общественном транспорте Риги в мае этого года поймано 897 безбилетных пассажиров, что в четыре раза меньше, чем в апреле, и в 7,4 раза меньше, чем в мае прошлого года, свидетельствуют данные муниципального ООО «Ригас сатиксме» (РС).

В целом в мае в общественном транспорте было проведено 28 900 проверок, что на 7980 проверок больше, чем месяцем ранее, однако, несмотря на это, «зайцев» поймано значительно меньше, чем обычно. Например, в марте контролеры РС провели примерно столько же проверок, как в мае - 28 113, но число пойманных безбилетников было в несколько раз больше - 5576.

В свою очередь по сравнению с маем прошлого года, когда в общественном транспорте было проведены 25 052 проверки и выявлено 6640 безбилетников, в этом году в мае их число сократилось в 7,4 раза.

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Таким образом, данные подтверждают наблюдения пользователей социальных сетей о том, что контроль в общественном транспорте в мае стал редким явлением, к тому же пассажиров без билетов не наказывали, а только предупреждали.

В РС уменьшение количества проверок объясняют тем, что в мае проводился не только контроль билетов, но и учет пассажирских потоков, чтобы получить информацию о необходимой частоте рейсов, а также анализ мест, где в дальнейшем будут необходимы контрольные рейды.

Пресс-секретарь предприятия Виктор Закис заявил агентству ЛЕТА, что

безбилетных пассажиров в мае контролеры не ловили потому, что им приходилось производить замеры пассажирских потоков.

«Когда контролеры замеряют поток, они безбилетников не ловят, поэтому неправдивы утверждения о том, что контролеры не работали. Они работали, но перед ними стояли другие задачи. Это также объясняет, почему в мае снизилось число пойманных «зайцев«», - сказал Закис.

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