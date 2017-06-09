ЦИК отклонила жалобы на результаты выборов в Олайне и Иванде

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня отклонила просьбу отменить результаты выборов Олайнской краевой думы и пересчитать избирательные бюллетени на 153-м рижском избирательном участке, на всех избирательных участках Олайне и на 554-м избирательном участке в Ивандской волости Кулдигского края.

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Решения ЦИК могут быть обжалованы в течение трех рабочих дней в Административном окружном суде.

Сегодня ЦИК получила еще одну жалобу на результаты выборов Резекненской думы, поданную представителями четырех списков кандидатов в депутаты. Она будет рассмотрена на заседании ЦИК 12 июня в 14.00.

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