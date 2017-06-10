«Посмотрел будущую пенсию в калькуляторе, ужаснулся и перестал платить налоги».

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/zeevveez

Глава Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш на заседании парламентской комиссии призвал срочно ликвидировать пенсионные калькуляторы, которыми люди пользуются, чтобы узнать размер будущей пенсии. Причина - калькуляторы врут и пугают людей.

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По его словам, с помощью калькуляторов невозможно точно вычислить размер будущей пенсии, так как процесс расчетов очень сложный и зависит от массы параметров. Однако в Латвии есть сразу несколько пенсионных калькуляторов, которые может использовать любой желающий. В итоге происходит следующее. Человек, который платит налоги, в один момент решает посмотреть, какова же будет его пенсия в старости.

И калькулятор ему показывает, что через 20 лет его пенсия составит 60 евро.

После чего, как правило, у человека наступает гнев и отчаяние, и он начинает делать все возможное, чтобы не платить налоги, а получать зарплату в конвертах.

Как выяснил rus.db.lv, доверять онлайн пенсионным калькуляторам действительно не стоит - они показывают очень приблизительные расчеты, в которых не учтены многие вещи. Например, калькулятор на самом популярном ресурсе www.latvija.lv показывает только объем накопленной пенсии, но не будущий объем, хотя до пенсии вам, возможно, работать еще лет 30 или больше.

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И если 30-летний молодой человек со стажем 10 лет решит посмотреть свою будущую пенсию, то он увидит те же 60 евро. Однако, конечно же, это будет заблуждением.

Так как калькулятор показывает ту пенсию, которую он получит, если буквально завтра выйдет на пенсию.

Поэтому есть смысл пользоваться такими калькуляторами только в том случае, если пенсионный возраст наступит в ближайшее время, а не через 20 и более лет.

Например, если молодой человек 25 лет с зарплатой в 700 евро вдруг захочет посмотреть свою будущую пенсию, то различные калькуляторы покажут ему результат из серии «небо и земля». На www.latvija.lv его пенсия составит 14,8 евро, на других калькуляторах - намного больше. 40-летний человек тоже удивится, что разброс в прогнозе пенсий составляет 200-300 процентов. И только в предпенсионном возрасте - 62 года - результаты более-менее равные.

Все эти данные приведены в отчете Государственного контроля, посвященного анализу пенсионной системы страны. Там же есть вывод: надо ввести один нормальный пенсионный калькулятор, который бы учитывал все пенсионные уровни, а также размер будущей пенсии у работников, работающих на микропредприятиях.

Если этого не будет сделано, то общество не будет доверять пенсионной системе и не будет честно платить налоги.

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