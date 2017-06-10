Усыновить младенца: мне - 38 евро, детдому - больше 1000. За что?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Pawel Loj

Жительница огрского района усыновила младенца. И попала в ситуацию, которая вскрыла странное распределение госфинансирования. Оказывается, государственную дотацию в тысячу евро за ребенка получает детский дом, а не семья, которая взяла ребенка на воспитание, сообщает Русское вещание LTV7.

Еще по этой теме

В очереди за малышом, женщина, назовем ее Илона, стояла целых пять лет. И вот, наконец, ей передали на усыновление мальчика, оставленного в бэби-боксе. Но у малыша оказались проблемы со здоровьем. Илоне пришлось уйти с работы.

6 месяцев длится доадопционный период. Прежде чем, ребенок официально будет считаться усыновленным. Все это время ребенок живет у новой мамы. Привыкает к ней. Одновременно, он приписан к определенному Государственному центру социального ухода. И все эти 6 месяцев мама не может претендовать на декретный отпуск.

Илоне пришлось взять на работе бессрочный неоплачиваемый отпуск.

Реклама

«Получается так - я всю жизнь работала, платила государству налоги, и тут у меня появляется маленький ребенок. Он у меня появляется сразу в доме. Мне его надо растить сразу. У меня нет такого, как у мам, которые ходят беременные. Приготовиться. Купить колясочку, сэкономить деньги. Тогда мне надо очень большую зарплату, чтобы что-то отложить», - рассказывает женщина.

Однако на весь доадаптационный период в течение полугода предусмотрено государственное финансирование. На здорового ребенка это 1130 евро, если у ребенка проблемы со здоровьем - 1700 евро в месяц. Деньги, положенные за Илониного сына, получает Центр социального ухода «Рига», филиал «Плявниеки», к которому ребенок приписан.

«От детдома я получаю на питание от 26 до 38 евро. Остальные деньги уходят в детский дом»,

- говорит Илона.

Илона обратилась с жалобой к омбудсмену. И вот что выяснилось.

«Мы констатировали, что Центр государственного социального ухода, отдавая ребенка потенциальному усыновителю, полгода предадатационного периода платит деньги на содержание значительно меньше, чем установлено правилами Кабинета министров», - говорит омбудсмен Юрис Янсонс.

По заявлению омбудсмена министр благосостояния Янис Реирс издал распоряжение для всех учреждений социальной опеки.

«Минимальный размер оплаты на содержание ребенка до семи лет составляет 95 евро. И ребенку после семи лет это 114 евро», - отмечает Янсонс.

Однако это только 10% от того, что получают центры за ребенка, которого у них по сути нет.

«Какая-то несущественная сумма перечисляется потенциальному усыновителю и тысяча или полторы остается в распоряжении учреждения. За что? За то, что там нет этого ребенка? И мы удивляемся, что у нас в госбюджете не хватает средств?», - возмущен омбудсмен.

Директор Департамента социальных услуг Министерства благосостояния Максим Иванов объясняет ситуацию так: «Персонал не совсем пропорционален количеству детей. Не значит, что только ребенка забрали, мы увольняем этого сотрудника. И как бы всю его зарплату отдаем. Но такой принцип предусматривают поправки в законе, который вступит в силу 1 января 2019 года. Они предусматривают принцип, что деньги следуют за клиентом».

В министерстве благосостояния говорят: политика отказа от детских домов реализуется. Однако, они не торопятся отдавать деньги тем, кто будет непосредственно воспитывать детей. В будущем новые родители у таких детей смогут расчитывать только на 30% от суммы госдотации. Остальное они получат в виде услуг.

«Получит деньги самоуправление на конкретного ребенка. Допустим он взял ребенка с инвалидностью. Такому ребенку что нужно? Финансирование ухода, реабилитационные услуги. Самоуправление будет обязано организовать им эти услуги. И на это оно получит госдотацию», - пояснили в Минблаге.

Еще по этой теме
Как самоуправления обманывают выпускников детдомов

Как самоуправления обманывают выпускников детдомов

Сиротские суды делают все, чтобы детдомовцам нашли приемные семьи

Сиротские суды делают все, чтобы детдомовцам нашли приемные семьи

Будни Елгавского детдома: детей дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли

Будни Елгавского детдома: детей дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Rāmava, 36000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра Showbiz

Не надо стесняться: Рианна показала располневшую фигуру в прозра

Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку в образе женщины Showbiz

Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку в образе женщины

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет Hi-Tech

Искусственный интеллект предскажет, когда человек умрет

Полезные советы для тех, кто съел слишком много Wo&Men

Полезные советы для тех, кто съел слишком много

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг Hi-Tech

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг

Дети

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 