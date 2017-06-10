Усыновить младенца: мне - 38 евро, детдому - больше 1000. За что?

Жительница огрского района усыновила младенца. И попала в ситуацию, которая вскрыла странное распределение госфинансирования. Оказывается, государственную дотацию в тысячу евро за ребенка получает детский дом, а не семья, которая взяла ребенка на воспитание, сообщает Русское вещание LTV7.

В очереди за малышом, женщина, назовем ее Илона, стояла целых пять лет. И вот, наконец, ей передали на усыновление мальчика, оставленного в бэби-боксе. Но у малыша оказались проблемы со здоровьем. Илоне пришлось уйти с работы.

6 месяцев длится доадопционный период. Прежде чем, ребенок официально будет считаться усыновленным. Все это время ребенок живет у новой мамы. Привыкает к ней. Одновременно, он приписан к определенному Государственному центру социального ухода. И все эти 6 месяцев мама не может претендовать на декретный отпуск.

Илоне пришлось взять на работе бессрочный неоплачиваемый отпуск.

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«Получается так - я всю жизнь работала, платила государству налоги, и тут у меня появляется маленький ребенок. Он у меня появляется сразу в доме. Мне его надо растить сразу. У меня нет такого, как у мам, которые ходят беременные. Приготовиться. Купить колясочку, сэкономить деньги. Тогда мне надо очень большую зарплату, чтобы что-то отложить», - рассказывает женщина.

Однако на весь доадаптационный период в течение полугода предусмотрено государственное финансирование. На здорового ребенка это 1130 евро, если у ребенка проблемы со здоровьем - 1700 евро в месяц. Деньги, положенные за Илониного сына, получает Центр социального ухода «Рига», филиал «Плявниеки», к которому ребенок приписан.

«От детдома я получаю на питание от 26 до 38 евро. Остальные деньги уходят в детский дом»,

- говорит Илона.

Илона обратилась с жалобой к омбудсмену. И вот что выяснилось.

«Мы констатировали, что Центр государственного социального ухода, отдавая ребенка потенциальному усыновителю, полгода предадатационного периода платит деньги на содержание значительно меньше, чем установлено правилами Кабинета министров», - говорит омбудсмен Юрис Янсонс.

По заявлению омбудсмена министр благосостояния Янис Реирс издал распоряжение для всех учреждений социальной опеки.

«Минимальный размер оплаты на содержание ребенка до семи лет составляет 95 евро. И ребенку после семи лет это 114 евро», - отмечает Янсонс.

Однако это только 10% от того, что получают центры за ребенка, которого у них по сути нет.

«Какая-то несущественная сумма перечисляется потенциальному усыновителю и тысяча или полторы остается в распоряжении учреждения. За что? За то, что там нет этого ребенка? И мы удивляемся, что у нас в госбюджете не хватает средств?», - возмущен омбудсмен.

Директор Департамента социальных услуг Министерства благосостояния Максим Иванов объясняет ситуацию так: «Персонал не совсем пропорционален количеству детей. Не значит, что только ребенка забрали, мы увольняем этого сотрудника. И как бы всю его зарплату отдаем. Но такой принцип предусматривают поправки в законе, который вступит в силу 1 января 2019 года. Они предусматривают принцип, что деньги следуют за клиентом».

В министерстве благосостояния говорят: политика отказа от детских домов реализуется. Однако, они не торопятся отдавать деньги тем, кто будет непосредственно воспитывать детей. В будущем новые родители у таких детей смогут расчитывать только на 30% от суммы госдотации. Остальное они получат в виде услуг.

«Получит деньги самоуправление на конкретного ребенка. Допустим он взял ребенка с инвалидностью. Такому ребенку что нужно? Финансирование ухода, реабилитационные услуги. Самоуправление будет обязано организовать им эти услуги. И на это оно получит госдотацию», - пояснили в Минблаге.

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