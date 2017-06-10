Экс-глава ГИПЗД поведела о «больших дырах» в системе

В латвийской системе защиты прав детей имеются «большие дыры», считает бывшая руководитель Государственной инспекции по защите прав детей (ГИПЗД) Илона Кронберга.

Агентству ЛЕТА она сказала, что нынешняя система не ведет к хорошему результату. «Это я говорила и в начале года, когда обществу стало известно несколько случаев [нарушения прав детей]», - добавила Кронберга.

В этих случаях не сработала система, не сработали учреждения, и между ними не было контактов.

По мнению Кронберги, ГИПЗД - не решение по улучшению системы, но один из инструментов, которому также нужны улучшения.

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Система защиты прав детей в Латвии отстает и в контексте ЕС - в Евросоюзе действует не только конвенция ООН о защите прав детей, но и многие другие документы, в контексте которых Латвия «не вписывается».

Кронберга считает, что в один момент латвийская система защиты прав детей была «пущена на самотек», и говорить нужно о системных недостатках в течение длительного периода времени.

В странах ЕС учреждения по защите прав детей являются независимыми, а не инспекцией, как в Латвии. В ЕС это авторитетные органы, которые развивают методы и устанавливают стандарты политики защиты прав детей. В Латвии такой системы нет.

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