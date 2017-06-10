Сирена в Риге: жители Дарзциемса, Плявниеки и Пурвциемса, соблюдайте спокойствие!

Сегодня утром в Риге в районе ул. Ницгалес был слышан звук, аналогичный сирене оповещения о тревоге, но Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) утверждает, что ни одна из имеющихся в ее распоряжении сирен не включалась.

Первоначально ГПСС допускала, что сирена могла включиться из-за технической ошибки. Однако, проверив оборудование, служба убедилась, что сирена не сработала.

ГПСС продолжает обследовать окрестности, чтобы понять, откуда появился звук, о котором сообщали местные жители.

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У жителей Дарзциемса, Плявниеки и Пурвциемса, которые утром слышали сирену, оснований для беспокойства нет, указали в ГПСС.

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