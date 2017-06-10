Станут ли грунтовые дороги Риги «тверже»?

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за укладку твердого покрытия на грунтовых дорогах в Риге. Автор инициативы - Андрей Гайворонский, и ее предусмотрено подать в Рижскую думу.

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Цель инициативы - способствовать тому, чтобы как можно больше грунтовых дорог в Риге получили твердое покрытие - асфальт или брусчатку. Это касается в особенности таких районов, как Биерини, Терини, Атгазене, Зиепниеккалнс, Трисциемс, Дарзини, Болдерая.

«В Риге с 2009 года не асфальтируются грунтовые дороги, которые расположены во многих микрорайонах за пределами центра - в кварталах как многоквартирных, так и частных домов. Улицы с грунтовым покрытием, как свидетельствуют данные департамента сообщения Рижской думы, есть во всех районах Риги, и общая площадь их составляет 626 000 кв.м», - пишет Гайворонский.

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Он предполагает, что Рижская дума должна направлять на асфальтирование грунтовых дорог по крайней мере четыре миллиона евро в год.

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