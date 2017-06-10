Стало известно, откуда звучала сирена тревоги, напугавшая рижан

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Аналогичный сирене тревоги звук, который обеспокоил сегодня жителей Дарзциемса, мог звучать с территории рижской центральной тюрьмы, где проводились учения персонала.

В Управлении мест заключения (УМЗ) подтвердили, что звук сирены, размещенной на территории Центральной тюрьмы, аналогичен звуку сирен Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). О том, что сирена будет включена, УМЗ не предупредило ГПСС.

УМЗ приносит извинения за причиненные неудобства и подчеркивает, что ничего чрезвычайного не произошло.

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ГПСС напомнит другим службам о необходимости своевременно информировать оперативные службы, если во время учений используются сирены.

Как уже сообщалось, сегодня утром в Риге в районе ул. Ницгалес был слышан звук, аналогичный сирене оповещения о тревоге, но Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) утверждает, что ни одна из имеющихся в ее распоряжении сирен не включалась.

Первоначально ГПСС допускала, что сирена могла включиться из-за технической ошибки. Однако, проверив оборудование, служба убедилась, что сирена не сработала.

Позже ГПСС обследовала близлежащие объекты, чтобы выяснить, откуда появился звук, о котором сообщали службе местные жители, однако обнаружить причину звука не удалось.

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