За десять лет количество пассажиров в Риге уменьшилось наполовину

В рижском общественном транспорте в прошлом году было перевезено 143,4 млн пассажиров, что на 144 млн меньше, чем в 2006 году, свидетельствует публичный отчет Рижского самоуправления.

В автобусах, троллейбусах и трамваях Риги в 2016 году было перевезено 143,4 млн пассажиров, что на 3,4 млн или 2,3% меньше, чем годом ранее. В течение 10 лет больше всего пассажиров, или 287,4 млн, было перевезено в 2006 году, а меньше всего, 133 млн, в 2010 году.

Скидки на проезд в размере 100%, предоставленные Рижской думой, использовали 44,2% пассажиров, а частичные скидки - 18,6% от общего числа перевезенных пассажиров. Государственными скидками воспользовались 4,2% от общего количества пассажиров.

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В прошлом году муниципальное предприятие «Ригас сатиксме» обеспечивало пассажирские перевозки по девяти трамвайным, 19 троллейбусным, 55 автобусным маршрутам и 21 автобусным маршрутам повышенного сервиса.

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