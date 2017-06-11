В воскресенье ожидаются ливни по всей стране

В воскресенье через Латвию с запада на восток продолжит свое движение небольшой холодный атмосферный фронт, из-за которого во многих местах страны будет идти дождь. Преимущественно неясная погода ожидается на востоке Земгале, Видземе и Латгале. Солнечная погода будет в дообеденное время на востоке страны и во второй половине дня в Курземе.

В воскресенье в Латвии возможны ливни. Воздух прогреется до +19..+24 градусов, на побережье до +17..+19 градусов.



В Риге будет облачно, местами небольшой дождь, днем с прояснениями. Температура ночью составит около +15, днем около +20 градусов.

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