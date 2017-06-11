Конец эры мощных пылесосов! Больше латвийцы не увидят их на полках магазинов

Начиная с 1 сентября этого года, вступают в силу регулирования Европейской комиссии, которые подразумевают переход на экономические и более экологические пылесосы. Это уже второе регулирование, которые уменьшает мощность двигателей этой бытовой техники.

Консультант магазина бытовой техники рассказал, что люди уже давно оповещены о данных изменениях, которые вступят в силу 1 сентября. Компаниям придется отказаться от производства пылесосов, мощность которых превышает 900 ватт. Людей этот факт не радует, что таким образом Европа навязывает свои собственные правила.

Представители Европейской комиссии в Латвии поясняют, что данные нормы были согласованны всеми государствами вместе, в том числе и Латвия. Первое снижение мощности произошло уже в 2014 году, когда максимальную мощность пылесоса понизили до 1600 ватт.

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Тем не менее, продавцы электронной техники поясняют, что меньшая мощность двигателя пылесоса, не означает плохую всасываемость. Это стереотип из старых времен, когда это действительно было так. Однако эффективность современных моделей не зависит от мощности двигателя.

Пылесосы, чей мотор превышает мощность 900 ватт, будут доступны в магазинах и после 1 сентября, пока их все не распродадут.

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