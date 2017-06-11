В Латвии более 39 000 многодетных семей

В Латвии более 39 тыс. многодетных семей, заявила со ссылкой на данные Государственного агентства социального страхования (ГАСС) старший эксперт департамента политики детей и семьи Министерства благосостояния Байба Станкевича.

По апрельским данным ГАСС, в Латвии 162 тыс. семей с одним ребенком, более 76 тыс. семей с двумя детьми и более 39 тыс. многодетных семей.

Общее количество семей составляет 277 тыс.

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Станкевича отметила, что это не совсем точные данные, но при планировании мероприятий для многодетных семей за основу берется информация ГАСС о количестве получателей социальных пособий. В этой информации нет данных о лицах с 18 до 24 лет, которые живут с родителями.

Фонд общественной интеграции выдает многодетным семьям карточки «Почетная семья 3+», и они выданы в настоящее время 14 573 родителям, сообщила представитель фонда Даце Зариня-Звиедре.

Минюст разработал поправки, которые предусматривают для многодетных семей за первое жилье в четыре раза сократить пошлину за закрепление в земельной книге - 0,5% вместо нынешних 2%.

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