До Лиго Латвию могут пересечь три циклона

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: REUTERS/Scanpix

В понедельник в Латвию придет циклон, под влиянием которого установится прохладная и дождливая погода, и до Лиго территорию страны могут пересечь еще два циклона, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

Ожидается, что самым пасмурным днем будет вторник, 13 июня, когда пройдут дожди, будет дуть порывистый западный ветер и температура составит +12..+17 градусов. В середине недели небо прояснится, но в начале новой недели придет следующий циклон, а затем и третий.

Прогноз на праздники пока неточный - возможны и циклон, и антициклон.

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Таким образом, погода в ближайшие две недели останется переменчивой, с периодическими дождями и усилением ветра. Температура воздуха только в некоторые дни превысит +20 градусов.

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