В интернете продают «эксклюзивные» номера телефонов. Цены достигают 15 000 евро

Nokia 3310
 

Nokia 3310. Фото: REUTERS/Scanpix

На одной интернет-страничке предлагают приобрести номер мобильного или стационарного телефона. Амплитуда цен впечатляет - от десятка, до тысяч евро. Самый жорогой номер, который состоит из двойки и семи четверок, стоит 15 000 евро.

Работники передачи Bez Tabu связались с торговцем номеров телефона, однако, мужчина встретиться с журналистами отказался. На домашней страничке написано, что приобретенный номер можно получить в одном из торговых центров в Плявниеках. Сначала, долго не удавалось найти необходимый магазин, но вскоре, журналисты заметили два центра телеоператоров.

«Мы (номера) закупаем как в киосках, так и у частников. Также когда-то были подобными коммерсантами, покупали у предприятий, которые ликвидировали. Бизнес очень специфический, но ничего незаконного в нем нет» рассказал торговец номерами.

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Работники передачи предполагают, что номера продают все крупные операторы связи - хотя такие услуги не афишируются. В распоряжение Bez Tabu попало предложение Lattelecom приобрести эксклюзивные номера - например, номер 67 111 111 продается за 12 тысяч евро. С учетом налогов сумма достигает почти 15 тысяч.

Номера телефонов операторы получают бесплатно от Комиссии по регулированию общественных услуг. Представитель комиссии Иева Бетхере заявила, что у учреждения нет прав ограничивать торговлю номерами.

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