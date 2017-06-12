По всей Латвии идут дожди; к вечеру они прекратятся

В понедельник в Латвии временами ожидаются дожди. Во второй половине дня в Курземе и вечером по всей стране, начиная с запада, небо начнет проясняться. Порывы южного ветра усилятся до 9-13 метров в секунду, на побережье - до 15 метров в секунду. Во второй половине дня в Курземе будет дуть западный ветер, сообщает агентство ЛЕТА.
Температура воздуха составит +15..+20 градусов.
В Риге временами возможны дожди, к вечеру облаков станет меньше. Порывы южного ветра порывами достигнут скорости 12 метров в секунду, воздух прогреется до +19 градусов.