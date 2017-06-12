Будет рассмотрен вопрос о премировании теннисистки Алены Остапенко

Правительство рассмотрит вопрос о награждении теннисистки Алены Остапенко, выигравшей открытый чемпионат Франции, сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Он не сказал, о какой сумме может идти речь, отметив лишь, что по сравнению с денежным призом, который спортсменка получит за победу в турнире, она будет небольшой.

Однако,

как подчеркнул Шадурскис, важно показать, что государство ценит своих спортсменов.

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Aizvērt Остапенко в Париже празднует победу EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix







Финансирование на премирование теннисистки планируется взять из средств на непредвиденные расходы.











































































Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров «Grand Slam», обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.

За победу в турнире Остапенко получит 2 млн евро.

Сегодня, 12 июня, Елена с мамой возвращаются из Парижа в Ригу. Ожидаемое время прибытия в Рижском аэропорту в 22.15.

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