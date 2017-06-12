Будет рассмотрен вопрос о премировании теннисистки Алены Остапенко

Правительство рассмотрит вопрос о награждении теннисистки Алены Остапенко, выигравшей открытый чемпионат Франции, сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр образования и науки Карлис Шадурскис.
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Он не сказал, о какой сумме может идти речь, отметив лишь, что по сравнению с денежным призом, который спортсменка получит за победу в турнире, она будет небольшой.
Однако,
как подчеркнул Шадурскис, важно показать, что государство ценит своих спортсменов.
Финансирование на премирование теннисистки планируется взять из средств на непредвиденные расходы.
Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров «Grand Slam», обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.
За победу в турнире Остапенко получит 2 млн евро.
Сегодня, 12 июня, Елена с мамой возвращаются из Парижа в Ригу. Ожидаемое время прибытия в Рижском аэропорту в 22.15.Еще по этой теме