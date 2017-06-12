Татьяне 55 лет, она с мужем, дочкой и внучкой живет в Сигулде. Татьяна 32 года работала поваром в детсаду. Вот уже четыре года она борется с агрессивной опухолью — меланомой. Она выдержала пять операций. Сегодня она принимает Pembrolizumab (Keytruda), который помог избавиться от большинства метастаз и не потерять силы. Но препарат очень дорогой, а государство его не компенсирует. Всего было необходимо сделать 18 инъекций, на сегодня 15 курсов уже пройдено — осталось всего три, на которые необходимо 15 841 евро.

Татьяна с мужем, дочкой и внучкой живет в Сигулде, где 32 года проработала поваром в детском саду. Шесть лет назад, по совету дочери, Татьяна решила обследовать родимые пятна: обследования показали злокачественную кожную опухоль — меланому.

Татьяна перенесла пять операций, получила иммунотерапию. Консилиум врачей принял решение о лечении медикаментами нового поколения Pembrolizumab (Keytruda). На год необходимо было найти около 100 000 евро. Татьяна обратилась в Минздрав с просьбой найти решение, ведь в соседних странах эти лекарства компенсируются государством, а в Латвии — нет. На ее заявление в Национальную службу здоровья предложили госкомпенсацию в размере 14 228 евро.

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По иронии судьбы, родные дети Татьяны — сын и дочь — оба фармацевты. Они, как никто, понимают, что из себя представляет лекарство, и всеми силами стараются помочь маме. Увы, лечение требует сумм, которые неподъемны даже для такой дружной семьи.

По счастью, мир не без добрых людей. На сегодня большая часть курса уже пройдена — сделано 15 инъекций из 18 — лекарство отлично работает: метастазы из легких «ушли», а в других местах уменьшились вдвое. Побочных эффектов не отмечено ни одного. Осталось сделать лишь три укола по 5280.66 евро каждый.

Татьяна делает все, что от нее зависит: занимается своей любимой гимнастикой «цыгун», ежедневно отправляется на прогулки, помогает внучке Марте освоить игру на фортепиано. Она настроена очень оптимистично, но не скрывает, что эмоционально чувствует большое напряжение: лекарство есть, а средств на его приобретение нет. А ей так хочется жить.

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