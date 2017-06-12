Вейонис: присутствие США в Балтийском регионе критически важно

Присутствие США в Балтийском регионе было и будет критически важным, заявил сегодня во время встречи с начальником бюро Национальной гвардии США генералом Джозефом Ленгиелом и командующим Национальной гвардией Мичигана Грегори Ваднаем президент Раймонд Вейонис.

Как агентству ЛЕТА сообщили в президентской канцелярии, Вейонис заверил, что США являются важнейшим партнером государства по укреплению обороноспособности и американское присутствие в Латвии высоко ценится. Это подтверждают и проходящие в настоящее время в Балтии под руководством США международные военные учения «Saber Strike 2017»сказал президент.

Это подтверждают и проходящие в настоящее время в Балтии под руководством США международные военные учения «Saber Strike 2017»,. Также важно совершенствовать знания солдат и развивать их навыки, сказал президент.

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Особо необходимо отметить сотрудничество с Национальной гвардией Мичигана, которой командует генерал Ваднай. За более чем двадцать лет в сотрудничестве с ней реализованы важные проекты по развитию оборонного потенциала страны, отметили в канцелярии президента.

Генерал Ленгиел во время разговора с президентом заверил, что сотрудничество с Латвией имеет важное значение для США, и за 24 года, в течение которых оно ведется, удалось многое сделать. Он подчеркнул, что обязательства США укреплять сотрудничество в области безопасности тверды и присутствие американских военных в регионе растет.

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