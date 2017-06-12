Погода во вторник: холодно, дождливо и ветрено

После прояснения в ночь на вторник, начиная с запада страны, снова придут облака, по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, у моря он будет сильнее и на западном побережье Курземе достигнет скорости 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +9..+13 градусов.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди. Местами осадки будут сильными, возможны грозы. Порывы западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, местами на побережье - до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит всего +12..+17 градусов.

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В Риге во вторник синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, пройдут дожди, днем ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +12 градусов ночью до +16 градусов днем.