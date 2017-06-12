ЦИК отклонила просьбу отменить результаты выборов в Резекне

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела жалобу на результаты выборов в Резекненскую городскую думу и отклонила просьбу их отменить.

Еще по этой теме ЦИК отклонила жалобы на результаты выборов в Олайне и Иванде 9 июня 2017 г.

ЦИК постановила, что содержащиеся в жалобе утверждения безосновательны.

Как сообщалось, жалобу в ЦИК подали представители четырех кандидатских списков - Русского союза Латвии, «No sirds Latvijai», списка национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и партии «Единство», списка Латвийского объединения регионов, «Для развития Латвии» и партии «Alternative».

Реклама

В жалобах указывалось на нарушения в ходе выборов, в частности, на то, что в газете самоуправления мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие») предупреждал горожан о том, что в случае, если к власти придут другие политические силы, в Резекне больше не будет бесплатного проезда в общественном транспорте и других преимуществ.

Также податели заявления сообщали, что в их распоряжении имеется информация о том, что резекненцам платили за голосование, в основном социально неблагополучным жителям города. Людей якобы привозили на участки на автобусах и за голосование предлагали не только деньги, но и алкогольные напитки.

Еще по этой теме