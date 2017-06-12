ЦИК отклонила просьбу отменить результаты выборов в Резекне

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела жалобу на результаты выборов в Резекненскую городскую думу и отклонила просьбу их отменить.

Еще по этой теме

ЦИК постановила, что содержащиеся в жалобе утверждения безосновательны.

Как сообщалось, жалобу в ЦИК подали представители четырех кандидатских списков - Русского союза Латвии, «No sirds Latvijai», списка национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и партии «Единство», списка Латвийского объединения регионов, «Для развития Латвии» и партии «Alternative».

Реклама

В жалобах указывалось на нарушения в ходе выборов, в частности, на то, что в газете самоуправления мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие») предупреждал горожан о том, что в случае, если к власти придут другие политические силы, в Резекне больше не будет бесплатного проезда в общественном транспорте и других преимуществ.

Также податели заявления сообщали, что в их распоряжении имеется информация о том, что резекненцам платили за голосование, в основном социально неблагополучным жителям города. Людей якобы привозили на участки на автобусах и за голосование предлагали не только деньги, но и алкогольные напитки.

Еще по этой теме
По всей Латвии утверждены результаты выборов

По всей Латвии утверждены результаты выборов

ЦИК объявила повторные выборы на одном участке

ЦИК объявила повторные выборы на одном участке

ЦИК постановила не отменять результаты выборов на 38 участках в Риге

ЦИК постановила не отменять результаты выборов на 38 участках в Риге


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Дом
Дом, Krogsils, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 165000 EUR

reklama.vesti.lv

Анна Семенович заинтриговала снимком в свадебном платье Wo&Men

Анна Семенович заинтриговала снимком в свадебном платье

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда Hi-Tech

В Сети показали гигантскую раненую акулу-людоеда

Шампиньоны оказались антираковым продуктом Wo&Men

Шампиньоны оказались антираковым продуктом

Линда Абу Мери с мужем объявили о разводе Wo&Men

Линда Абу Мери с мужем объявили о разводе

Экстремальный разрез: Шпица вышла на красную дорожку без белья Showbiz

Экстремальный разрез: Шпица вышла на красную дорожку без белья

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 