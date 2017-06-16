В ожидании Лиго: где стоит побывать до колдовской Яновой ночи

Последние выходные перед Лиго выпадают на особенные дни. Верите ли вы в магические силы природы в такие дни, или не верите, это не важно. Оживление предпраздничных дней в любом случае вступает в силу и продлится всю неделю, до самого Лиго. Уже разворачиваются по всей стране ярмарки и травяные базарчики, уже распеваются на песнях Лиго фольклористы, а уже хозяйки сварили Яновы сыры!

Неспроста латышская Янова ночь наступает в аккурат после дня летнего равноденствия и выпадает на одну из самых коротких, волшебных и удивительных ночей лета. Народные поверья наделяют эти праздники магической силой. Многие и сегодня верят, что в дни перед Яновой ночью природа обладает особенной силой, и подзарядиться энергией на целый год вперед может и человек.

Правильное Лиго - на природе, у живого огня, с песнями под открытым небом. Там, где кружат голову запахи цветущих трав, где костры до неба, и есть водоем, чтобы храбро окунуться на рассвете.

Разумеется, провести этот праздник обязательно надо с любимым, отправившись на поиски папоротника. Ведь - вопреки науке, но в соответствии с легендой - зацветает он в Янову ночь...

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Но Лиго. или Янова ночь, - не одна только короткая ночь с 23 на 24 июня. Это длинные праздники, набирая силу день изо дня они длятся почти неделю. И первыми событиями праздничного цикла отмечены ближайшие выходные.

Кулдига принарядилась к главному празднику лета. Фото: Пресс-фото, Кулдигский ТИЦ, фото:Иева Бенефелде

Лиго на сцене: представление в Этнографическом

Самую популярную в Латвии всех времен театральную пьесу - «Дни портных в Силмачах» - в преддверье Лиго, с 16 по 23 июня, сыграют четыре раза на различных площадках под открытым небом. В пятницу представление пройдет в Этнографическом музее на озере Югла. Актеры чуть ли не всех латвийских театров заняты в этом проекте!

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Этнографический музей

Культовую пьесу Рудольфа Блауманиса зритель не устает смотреть, а ведь уже 115 лет прошло после первой ее постановки. В пятницу, 16 июня представление с 19.00 до 23.00 будет в Этнографическом музее в Риге.

Далее новую постановку покажут В Алуксне, Резекне, Смилтене, Салдусе и на легендарной эстраде в Друвиене.

Билеты на рижский спектакль - от 15 до 25 евро.

Большая латгальская ярмарка

Место проведения ярмарки - вид сверху. Фото: Пресс-фото, ТИЦ Лудза

Лудза - старейший из латвийских городов, готовится скоро отметить свое 840-летие. И славится не только историей, но и традициями живых ремесел. Здешние мастера работают с деревом и керамикой, занимаются обработкой льна и шьют из натуральных тканей современные наряды. Поэтому именно в Лудзе в преддверье Лиго из года в год год проходит большая латгальская ярмарка.

Откроется ярмарка в 10.00 в субботу, 17 июня. Место проведения праздника очень живописно - холм городища над озером украшен стенами давным-давно разрушенного замка, сквозь арки окон виднеется озеро, и именно здесь горожане любят встречать восход солнца. Ярмарка порадует не только знатным товаром от мастеров.

В программе выступления латгальских музыкантов и фольклористов, мастер-классы лоя детей и взрослых, уроки плетения лиговских венков и мужские состязания в силе и ловкости. Афишные концерты продлятся до 15.00, когда на городище зажгут янов костер. А далее желающие смогут веселиться хоть до самого утра.

Песни Лиго в Покайнском лесу

В субботу 17 июня приглашает желающих ощутить приближение праздника и быть поближе к природе и загадочный Покайнский лес. С 12.00 на тропинках мистического и заповедного леса будут петь магические ритуальные песни участники фольклорного коллектива Svitene.

Вместе с фольклористами собирать в лесу Яновы травы отправится «Мать Леса», присоединиться зовут всех желающих. Ведь

во время необычной прогулки расскажут, как правильно вести себя в лесу, чтобы подзарядиться его энергией и силой и какие деревья щедрее всего в энергоинформационном обмене.

Не забудьте, что вход на территорию Покайнского леса - платный. Подробности о том, как туда добраться и сколько стоят билеты - на сайте «лесников», взявших под крыло территорию массового паломничества людей, увлеченных мистикой и небывальщиной.

Кулдига вступает в праздник

Праздничный декор на улицах Кулдиги. Фото: Пресс-фото, Кулдигский ТИЦ, фото: Иева Бенефелде

Улицы и площади Кулдиги уже по-летнему украшены свежей зеленью. Лиго как праздник плодородия и тожества жизни будут отмечать по всему Кулдигскому краю.

Начнутся гуляния Яновых дней еще на рабочей неделе прямо на площадях и улицах Кулдиги.

В среду, начиная с полудня появятся в городе персонажи праздничных гуляний - с угощением в корзинке, с мудрым поучением наготове.

В четверг, 22 июня на главной площади Кулдиги с 12.00 до 20.00 развернется праздничная ярмарка с участием ремесленников и мастеров, крестьян, выращивающих экологически чистую продукцию, торговцев с копченостями, хлебом, медом, прочими деликатесами и всевозможными вкусностями.

В самый же вечер Яновой ночи в 17.00 на городской эстраде начнется концерт-представление «Краткое наставление в любви», а затем костер Яновой ночи зажгут уже в Городском саду. Здесь же до трех часов ночи будет длится в праздничную ночь Лиго и бал на лужайке. Собственные программы Яновой ночи будут и по всему Кулдигскому краю.

В Риге готовятся к празднику Лиго. Фото: Ieva Čīka / LETA

Турайдская ночь солнцеворота

Хоть праздник в Турайдском музее-заповеднике в этом году и приходится на рабочие дни недели, пропустить его никак нельзя! Ведь на горе дайн соберутся сразу более тридцати фольклорных коллектива - а уж они-то знают толк в настоящих традициях. Во вторник, 20 июня в 19.00 в Турайде на горе дайн все только начинается!

День летнего солнцестояния в Турайде празднуют 21 июня. Фото: Пресс-фото, Турайдский музей-заповедник

Более тридцати фольклорных групп будут петь обрядовые песни, вовлекая в ритуалы всех, кто приедет в Турайду. Здесь научат разбираться в травах, будут плести венки, играть в народные игры и даже ... гадать на огне.

Для этого по склону горы пустят гигантское горящее колесо, чтобы загадать, будет ли предстоящий год плодородным, удачным, счастливым и щедрым.

Впрочем, горящее колесо с Яновой горы пустят уже после полуночи. А до того - будут часы, отведенные для игр с фольклористами, ритуал зажигания янова огня и ожидание восхода солнца в яблочном саду. И прощание с костром, уплывающим вдаль по Гауе... Праздник на горе Дайн продлится до пяти утра, участвуют в нем 34 латвийских фольклерных коллектива.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Программа праздника в Турайде

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