13 июня будут изменения на отдельных маршрутах общественного транспорта

13 июня 2017 года примерно в 19:00, в связи с шествием участников Международных любительских спортивных игр среди трудящихся, будут изменения в движении общественного транспорта, которые затронут участок от бульвара О. Калпака до улицы Стабу.

Автобусы

11 автобус будет курсировать от улицы Абренес по маршруту до улицы Меркеля, дальше по улице Меркеля, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара, далее по улице Валдемара, улице Стабу, улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Райня и далее по маршруту.

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20 автобус будет курсировать до кладбища в Плявниеки по улице Пулквиежа Бриежа, бульвара Калпака, улице Кр. Валдемара, бульвару Райня, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Стабу и далее по маршруту.

37, 41 и 53 автобусы будут курсировать от Эспланады по маршруту до улицы К. Валдемара, далее по улице К. Валдемара, бульвару Райня, бульвару Бривибас и на перекрестке улицы Элизабетес будет разворачиваться на перекрестке и ехать в обратном направлении, по бульвару Бривибас и далее по маршруту.

Троллейбусы

3 троллейбус будет курсировать от Центрального рынка до Саркандаугавы и Кундзиньсалы по маршруту до улицы Меркеля, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара и далее по маршруту. От Саркандаугавы и Кундзиньсалы будет курсиорвать по марштруту до улицы К. Валдемара, далее по улице Валдемара, улице Стабу, улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Райня и далее по маршруту.

5 троллейбус будет курсировать от Стадиона Daugava по маршруту до улицы К. Валдемара, далее по улице Валдемара, улице Стабу, улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Калпака, улице Кр. Валдемара и далее по маршруту. Из больницы Паула Страдыня к стадиону Daugava будет курсировать по улице К. Валдемара, бульвару Райня, бульвару Бривибас, улце бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара и далее по маршруту.

12 троллейбус будет курсировать от Шмерля до Агенскалнскис сосен по Бривибас гатве, улице Бривибас, бульвару Калпака, улице Кр. Валдемара и далее по маршруту.

25 троллейбус будет курсировать из Ильгуциемса по улице Бривибас до улицы К. Валдемара, далее по бульвару Райня, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара и далее по маршруту. От улицы Бривибас в Ильгуциемс по улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Калпака, улице К. Валдемара и далее по маршруту.

Остановка Rīgas 1. Slimnīca во время шествия будет для троллейбусов закрыта. Остановка Bruņinieku iela в направлении Саркандаугавы будет перенесена на улицу Бруниниеку, прямо перед перекрестком с улицей Валдемара.