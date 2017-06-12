13 июня будут изменения на отдельных маршрутах общественного транспорта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Rebeka Žeire / LETA

13 июня 2017 года примерно в 19:00, в связи с шествием участников Международных любительских спортивных игр среди трудящихся, будут изменения в движении общественного транспорта, которые затронут участок от бульвара О. Калпака до улицы Стабу.

Автобусы

11 автобус будет курсировать от улицы Абренес по маршруту до улицы Меркеля, дальше по улице Меркеля, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара, далее по улице Валдемара, улице Стабу, улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Райня и далее по маршруту.

Реклама

20 автобус будет курсировать до кладбища в Плявниеки по улице Пулквиежа Бриежа, бульвара Калпака, улице Кр. Валдемара, бульвару Райня, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Стабу и далее по маршруту.

37, 41 и 53 автобусы будут курсировать от Эспланады по маршруту до улицы К. Валдемара, далее по улице К. Валдемара, бульвару Райня, бульвару Бривибас и на перекрестке улицы Элизабетес будет разворачиваться на перекрестке и ехать в обратном направлении, по бульвару Бривибас и далее по маршруту.

Троллейбусы

3 троллейбус будет курсировать от Центрального рынка до Саркандаугавы и Кундзиньсалы по маршруту до улицы Меркеля, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара и далее по маршруту. От Саркандаугавы и Кундзиньсалы будет курсиорвать по марштруту до улицы К. Валдемара, далее по улице Валдемара, улице Стабу, улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Райня и далее по маршруту.

5 троллейбус будет курсировать от Стадиона Daugava по маршруту до улицы К. Валдемара, далее по улице Валдемара, улице Стабу, улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Калпака, улице Кр. Валдемара и далее по маршруту. Из больницы Паула Страдыня к стадиону Daugava будет курсировать по улице К. Валдемара, бульвару Райня, бульвару Бривибас, улце бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара и далее по маршруту.

12 троллейбус будет курсировать от Шмерля до Агенскалнскис сосен по Бривибас гатве, улице Бривибас, бульвару Калпака, улице Кр. Валдемара и далее по маршруту.

25 троллейбус будет курсировать из Ильгуциемса по улице Бривибас до улицы К. Валдемара, далее по бульвару Райня, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Бруниниеку, улице К. Валдемара и далее по маршруту. От улицы Бривибас в Ильгуциемс по улице Бривибас, бульвару Бривибас, бульвару Калпака, улице К. Валдемара и далее по маршруту.

Остановка Rīgas 1. Slimnīca во время шествия будет для троллейбусов закрыта. Остановка Bruņinieku iela в направлении Саркандаугавы будет перенесена на улицу Бруниниеку, прямо перед перекрестком с улицей Валдемара.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Показать все, что скрыто: Бузова поразила Нагиева «голым платьем Showbiz

Показать все, что скрыто: Бузова поразила Нагиева «голым платьем

ФОТО: Ксения Бородина наконец показала младшую красавицу-дочь Showbiz

ФОТО: Ксения Бородина наконец показала младшую красавицу-дочь

В семье Раймонда Паулса общаются на пяти языках Showbiz

В семье Раймонда Паулса общаются на пяти языках

В США представили продолжение шутера Wolfenstein Hi-Tech

В США представили продолжение шутера Wolfenstein

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом Showbiz

Премия «МУЗ ТВ» 2017: Бузова шокировала фанатов своим вокалом

Транспорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 