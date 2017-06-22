Горечь военных потерь: почему в СССР долго не праздновали день Победы?

Сегодня Сталина вновь представляют "творцом Победы"
 

Сегодня Сталина вновь представляют "творцом Победы". Фото: Иллюстративное фото. Sputnik/Scanpix, Игорь Зарембо

Татьяна Одыня


История в наши дни стала полем идеологической битвы. В первую очередь это касается истории второй мировой, которая для россиян остается Великой отечественной войной. В день начала войны - 22 июня - мы предоставляем слово российскому историку, размышляющему о том, как менялось у россиян отношение ко Дню Победы и почему Сталин не жаловал этот праздника.

Еще весной, когда с лекциями в Риге, Вильнюсе и Таллине побывал заместитель председателя международного общества «Мемориал» Никита Петров, возникла эта тема. Ведь в ответ на вопросы рижан, историк-исследователь много говорил о том, как меняется сегодня у россиян отношение к истории страны. Размышлял он, в частности, о героизации и глорификации истории.

Сегодня, в день начала войны, которая для советских людей всегда называлась Великой отечественной, русский TVNET публикует отложенные ранее фрагменты этой встречи.

Напомним, что Никита Петров на основе документов много лет изучал и продолжает изучать историю советских репрессий. Он работал с документами как предвоенного, так военного и послевоенного периода. И убежден в том, что любовь к своей стране должна быть осмысленной.

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Никита Петров, историк-исследователь ("Мемориал" - Россия).Никита Петров, историк-исследователь ("Мемориал" - Россия).. Фото: Русский TVNET

В апреле основной темой рижской встречи историка были советские репрессии 30-х и 40-х годов, о механизмах и логике репрессий, имевших место как СССР, так и на вновь присоединенных к нему территориях. Но вопросы историку из общества «Мемориал» задавали самые разные - в том числе о роли Сталина в войне и победе советского народа. А также о том, зачем сегодня переписывается история войны. Русский TVNET по диктофонной записи приводит конспект этой встречи.

Вот что рассказал Никита Белов, размышляя о том, почему история войны все более активно используется для новых идеологических сражений.

- В России вторая мировая война всегда называлась и сегодня называется Великой отечественной. И победа в этой войне для России и для современной российской идеологии это ВСЕ. Ведь не будь Гитлера, его надо было бы выдумать... Потому что иначе никак было бы не оправдать советские репрессии и зверства.

Когда есть еще больший преступник - с точки зрения советской и российской пропаганды - чем советский режим, это же замечательно!.. Это же все спасает, это меняет все положение, и сорок пятым годом можно оправдать все.

Когда читаешь некоторые пропагандистские статьи это очевидно. Приведу в пример статью Елены Ямпольской, которая еще работая в «Известиях», писала, что жертвы и кровь Великой отечественной войны отмывает все советские принципы и искупает многое, если не все. И поэтому должны быть и красные звезды и двуглавые орлы, потому что это позволяет сказать, как важно было победить Гитлера. И для этой цели все годится...

Предвоенные репрессии?.. Ну, ничего… Вдруг и они каким-то образом помогли, как говорили потом, они ведь пятую колонну как будто бы уничтожали... Какие-то выжившие евреи - а не спасли ли их депортации 1941 года?.. Это тоже пойдет в копилку. Какие-то народы были мобилизованы в гитлеровскую армию, в специальные подразделения?.. Замечательно, это будет тоже в нашей копилке… Ведь они же сепаратисты, которые в войну были не с нами, и поэтому все наши действия после войны тоже оправданы.

-Понимаете, вся советская интерпретация истории - и в советское время и сейчас - это по большей части ложь, нежелание знать факты или придание фактом совершенно ложного истолкования. К сожалению, мы сейчас встречаемся с этим все больше и больше.

История стала полем идеологической битвы.

В России, во всяком случае, это так.

Интересно, что все остальные нашу историю понимают не так, как мы ее понимаем. Конечно, мы можем сказать: это наша история, так что мы ее и понимаем лучше всех.

А на самом деле нужно посмотреть на себя либо в зеркало, либо - со стороны и понять, что те оценки, которые даются историками, работающими с документами, они, наверное, тоже должны быть учтены.

Не нужно замыкаться на том, что 1945 год - это наше ВСЕ. А ведь эта дата действительно стала сейчас центральным пунктом всей российской пропаганды. Хотя - с моей точки зрения - дата эта никак не праздничная, а трагическая и траурная, потому что те жертвы, которые понес наш народ - они огромны.

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Цифры постоянно уточняются, и сегодня уже говорят о потерях народонаселения Советского Союза в 50 миллионов человек!..Это даже не те цифры, которые Горбачев называл, тогда говорили 27 миллионов… Так что праздновать тут нечего, и радоваться тут нечему. Кроме того, мы не можем безоглядно и бездумно отмечать дату, которая для многих других народов принесла еще и беды.

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Никто не будет отрицать, что советская армия пришла и освободила страны Восточной Европы от фашизма. Гитлеровцы были изгнаны. Но что дальше происходило… Это что - иная история?

Но ведь это произошло именно в результате прихода Красной Армии. Советизация, репрессии, открытые процессы, которые шли в странах народной демократии.

Я уж не говорю о репрессиях на тех территориях, которые считались Советским Союзом. Это не то, чему можно рукоплескать и это не то, что можно безоглядно одобрять. Это аморально, одобрять подобные расправы. Так что дата 9 мая содержит много чего...И это не просто бездумный какой-то праздник. Должно быть осознание и покаяние, такая у меня точка зрения.

Вопрос из зала: «Скажите, почему Сталин и сменивший его Хрущев не праздновали 9 мая?»

- Это важно знать, я когда-то писал статью об этом… Сталин ведь когда-то даже отменил выходной день 9 мая - сначала это был выходной день, а потом, через пару лет, уже нет. И знаете, на что заменили 9 мая? Заменили на Новый год - 1 января стало нерабочим днем.

И потом уже впервые торжественные праздненства отмечались 9 мая 1965 году, в связи с 20-летием победы в Великой отечественной войне. Леонид Ильич Брежнев, надев свой генерал-лейтенантский мундир сделал доклад, в котором один раз упомянул Сталина - и зал рукоплескал!.. Все как-будто соскучились, ждали, когда же вернется то, утраченное…

А вот что касается другой годовщины - 10-летия победы в Великой отечественной войне... Я с большим интересом прочел в газете «Правда» за май 1955 года такую статью. Конечно, выступил там и Жуков, который писал про славу русского оружия, но передовая статья была знаменательна тем, как изменилась по сравнению со временами Сталина газетная риторика.

В передовице было четко сказано: победил в войне героический советский народ под руководством коммунистической партии Советского Союза. При Сталине иначе писали...

Писали о войне Советского Союза, издавался целый том с подборкой речей Сталина, хоть праздновать Сталин вообще не считал нужным. Но и фильмы, и вся пропагандистская литература были о том, что вот он в белоснежном кителе руководитель, что Сталин - творец Победы.

Сталин ведь приватизировал победу, он поступил так, как даже императоры российские не поступали - он поместил свои изображения на медали.

А ведь крайне редко русские цари помещали свои изображения на медали, они есть, но очень редки. А Сталин захватил победу, приватизировал ее и прочно вбили в головы народа, что победа обязательно должна ассоциироваться со Сталиным.

Хрущев потом потратил титанические усилия, чтобы это преодолеть. И в статье 1955 года я именно это и увидел: имя Сталина вообще не было там упомянуто. И это, заметьте, по тем времена новаторство, ведь еще и ХХ съезда партии не было... Но упоминание полководца как творца победы - это ведь такая архаика, и вообще - не наш стиль, это то, что культ личности называется.

У памятника победителям в Риге 9 мая - море цветовУ памятника победителям в Риге 9 мая - море цветов. Фото: AFP/Scanpix Илмарс Знотиньш

Сразу после войны слишком много было еще в живых ветеранов, все помнили слезы, кровь, гибель близких. А вот на 20-летие победы уже можно было праздновать, и чем дальше, тем больше, выхолащивался уже трагический смысл этого дня. И какое-то время этот день еще был праздником со слезами на глазах. Но сейчас, уверяю вас, слезы уже окончательно высохли. Празднуют те, кто этого всего не видел и не знал. И сегодня уже празднуют… с психологией футбольного болельщика.

Вообще в России патриотизм воспитывается на психологии футбольного болельщика. Это значит, что не важно, права твоя страна или не права, а за нее надо болеть - и все! Значит, что либо ты - с нами, либо - не с нами. Но это ведь примитивно, и это не патриотизм. Это приносит вред стране. Потому что любовь к своей стране должна быть осмысленной, и она совершенно не означает любви к правительству, или к партии, как это было прежде, или же к президенту.

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