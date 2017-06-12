В Кокнесе замечен огромный медведь: охотники призывают жителей к осторожности

 

Фото: Reuters/ScanPix

На прошлой недели в окрестностях Вирнукална был замечен огромный медведь, сообщает самоуправление Кокнесской волости со ссылкой на представителей охотничьего клуба «Ķepainis».

Медведь был большого размера и прогуливался по по окрестностям Вирнукална, на территории Бебрской волости недалеко от поворота на Цауне. Охотник Юрис Тарасов, который в тот день отправился на место кормления животных в Варнукалнсе, чтобы проверить камеру ночного видения, увидел, как неподалеку бродит большой медведь.

Охотники клуба «Ķepainis» призывают жителей к осторожности.

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