В Кокнесе замечен огромный медведь: охотники призывают жителей к осторожности

На прошлой недели в окрестностях Вирнукална был замечен огромный медведь, сообщает самоуправление Кокнесской волости со ссылкой на представителей охотничьего клуба «Ķepainis».

Медведь был большого размера и прогуливался по по окрестностям Вирнукална, на территории Бебрской волости недалеко от поворота на Цауне. Охотник Юрис Тарасов, который в тот день отправился на место кормления животных в Варнукалнсе, чтобы проверить камеру ночного видения, увидел, как неподалеку бродит большой медведь.

Охотники клуба «Ķepainis» призывают жителей к осторожности.

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