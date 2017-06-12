Кучинскис: откладывать решение проблемы финансирования здравоохранения нельзя

Заявленная семейными врачами забастовка еще раз подтверждает, что откладывать решение проблемы финансирования здравоохранения нельзя, заявил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания партий правящей коалиции.

Министр здравоохранения Анда Чакша уже договорилась о встрече с семейными врачами, сообщил он. Премьер обещает попытаться после этой встречи найти решения по выходу из сложившейся ситуации.

Кучинскис выразил надежду на то, что истинной причиной заявленной забастовки является приближающееся введение системы э-здравоохранения.

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Партнеры по коалиции тоже подчеркнули необходимость найти решение проблемы финансирования здравоохранения.

Как ранее сообщила агентству ЛЕТА президент ЛАСВ Сармите Вейде, Министерство здравоохранения отклонило призыв семейных врачей о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством.

Сегодня в ЛАСВ был сформирован забастовочный комитет, который подал заявление о забастовке Минздраву, Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству и Государственной трудовой инспекции.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований, заявила Вейде.

В марте ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.

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