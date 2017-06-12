Пенсионер выиграл в лотерею, но что делать с деньгами не знает

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Пенсионер Евгений в лотерее 7 июня выиграл 11 264 евро, сообщает «Latvijas Loto».

Пенсионер Евгений стал победителем в угадывании пяти чисел 7 июня, в конце прошлой недели он приехал забрать свой выигрыш.

Он рассказал, что «Vikinglotto» - это единственная лотерея, в которую он играет.

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«Всегда заполняю один полный купон с восемью вариантами. Выбираю числа и ту самую комбинацию".

Как распорядится деньгами, Евгений пока не знает, но отметил, что сумма выигрыша равна его годовой зарплате.

«У меня уже есть квартира, дача и машина. Каждый год езжу в путешествия... так что сказать сложно. Еще не выбрал».

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