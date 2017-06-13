Сортируем мусор: правительство обязало строить площадки для сбора отходов

В городах республиканского значения с населением 100 тыс. жителей должно быть не меньше двух, а в каждом крае с населением 8000 жителей - одна площадка для сбора сортированных отходов. Это предусмотрено одобренными сегодня правительством правилами о критериях и порядке оценки доступности для жителей услуг по сбору сортированных отходов.

В разработанные Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) правила включены критерии для оценки этой услуги в городах республиканского значения и краях с учетом численности их населения.

В городах республиканского значения на каждых 700 жителей должен быть оборудован по меньшей мере один пункт сбора сортированных бытовых отходов, в городах с числом жителей до 50 тыс. - по меньшей мере одна площадка для сбора сортированных бытовых отходов, а если город поделен на зоны утилизации отходов, такая площадка должна быть оборудована в каждой из этих зон.

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В городах республиканского значения с числом жителей от 50 тыс. до 100 тыс. должно быть не меньше двух площадок, а если город поделен более чем на две зоны утилизации отходов, площадка должна быть оборудована в каждой из зон. В городах с населением свыше 100 тыс. человек дополнительно должна быть оборудована хотя бы одна площадка на каждые следующие 100 тыс. жителей.

В краевых городах на каждые 550 жителей и в каждом населенном пункте с населением более 200 человек или на каждые 450 жителей должен быть хотя бы один пункт сбора сортированных отходов.

При оборудовании площадок для сбора сортированных отходов необходимо учитывать такие технико-экономические факторы, как размещение и плотность населения, расходы на сбор и перевозку бытовых отходов, расстояние, отмечает МОСРР.