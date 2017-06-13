В среду дождей не обещают; будет солнечно и ветрено

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на среду на большей части территории Латвии сохранится облачная погода, ожидаются дожди, сообщает агентство ЛЕТА.

На побережье порывы северо-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +9..+13 градусов.

Днем ожидается преимущественно солнечная погода. Облака возможны с утра в восточной части страны, позднее дожди пройдут лишь в на границе с Россией.

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В центральной части Латвии порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +13..+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки порывы северо-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Ночью возможны осадки в виде дождя, а воздух остынет до +11..+12 градусов. Днем синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду, а воздух прогреется до +16..+17 градусов.

Дождь в Риге

Фото: Дождь в Риге0

Летний дождик в Риге

Фото: Летний дождик в Риге0


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