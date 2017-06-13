Безумное предложение аренды: две сотни за туалет на кухне

Ищете квартиру? На популярном портале объявлений предлагают в аренду квартиру-трансформер, три в одном, чудо расчудесное, мы не знаем, как еще можно назвать кухню с туалетом и душем, размещенными рядом с плитой?
За такую линейку удобств хозяин квартиры просит 170 евро в месяц. Квартира находится возле Агенскалнского рынка.
Как говорится, на каждый товар - свой купец.
Es padodos. Labākais, kas jebkad redzēts. pic.twitter.com/H3RgbDQk9w— Ksenija Andrijanova (@and_kse) June 12, 2017
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