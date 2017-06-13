Безумное предложение аренды: две сотни за туалет на кухне

Иллюстративное фото. Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Ищете квартиру? На популярном портале объявлений предлагают в аренду квартиру-трансформер, три в одном, чудо расчудесное, мы не знаем, как еще можно назвать кухню с туалетом и душем, размещенными рядом с плитой?