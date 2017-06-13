Дзинтарс: сказанному Шноре о русских и вшах намеренно придали другой смысл

Райвис Дзинтарс
 

Райвис Дзинтарс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс не согласен с упреками по поводу высказывания депутата Сейма Эдвина Шноре (ВЛ-ТБ/ДННЛ) о русских и вшах.

В своем ответе на письмо депутатов Сейма Андрея Юдина, Лолиты Чигане и Алексея Лоскутова (все из партии «Единство»), в котором они критикуют использованную Шноре цитату о «русской вши», лидер национального объединения указывает, что эта цитата впервые прозвучала в 1939 году на заседании послов государств Балтии, обсуждавших потенциальную оккупацию СССР.

«Считаю ваши попытки соотнести аллегорию, высказанную латвийским чиновником довоенного времени, с русским народом или русским меньшинством, проживающим в Латвии, нелогичным, поскольку до войны в Латвии уже было русское меньшинство, и говорить, что его «запустили» в 1939 году, конечно же, абсурдно», - пишет в своем ответном письме депутатам «Единства» Дзинтарс.

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Политик подчеркивает, что слово, которое вызвало такой ажиотаж, Шноре использовал в единственном числе.

«Однако в вашем сообщении для прессы сказанное используется во множественном числе - «русские вши», чтобы слова относились к русским как этнической группе. Такое переиначивание текста считаю не только некорректным, но и провокационным. Учитывая, что авторы переделанного текста являются юристами, которые прекрасно осознают суть и цель своей правки текста», - поясняет Дзинтарс.

Лидер нациобъединения также отмечает, что попытка вырвать цитату из контекста оккупации СССР и намеренно придать сказанному совершенно другой смысл, связав его с идеологией нацизма, недостойна депутатов Сейма.

Как сообщалось, депутаты Сейма от партии «Согласие» обратились в парламентскую комиссию по мандатам, этике и заявлениям с просьбой дать оценку высказываниям депутата Эдвина Шноре (ВЛ-ТБ/ДННЛ), в которых он сравнил русских со вшами.

19 мая 2017 года в издании «Национальные вести» была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: «Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно». «И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают», - написал в статье Шноре.

Депутаты Янис Адамсонс и Игорь Пименов считают, что эта статья содержит неэтичные, оскорбительные, направленные на разжигание ксенофобии и межнациональной розни утверждения и провокационные цитаты.

Высказывания Шноре противоречат Конституции и Кодексу этики, указывают депутаты от «Согласия».

Как сообщалось, оценку высказываниям депутата Шноре даст Полиция безопасности (ПБ).

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман. В ПБ агентству ЛЕТА сообщили, что его заявление получено и будет рассмотрено.

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