В 2027 году один из городов Латвии станет культурной столицей Европы

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

В соответствии с утвержденным сегодня Европарламентом списком культурных столиц Европы в 2027 году этого титула удостоится один из городов Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в информационном бюро Европарламента в Латвии.

Ежегодно два государства-члена ЕС могут выбрать культурную столицу Европы, а теперь один раз в три года в программе могут принимать участие Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария, постановили сегодня депутаты Европарламента.

Цель программы культурных столиц Европы - содействие культурному богатству и многообразию и укрепление чувства принадлежности жителей единому культурному пространству.

Культурная программа и сделанные в ее рамках инвестиции являются вкладом в долгосрочное развитие городов.

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За шесть лет до начала программы страна проводит отбор городов, в свою очередь независимое государство-член ЕС и компетентное жюри выбирают несколько городов-кандидатов.

Во втором отборочном туре жюри от каждой страны выбирает один город, принимая во внимание предложенную культурную программу и ее связь с долгосрочным развитием города, отметили в информационном бюро.


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