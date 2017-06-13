Юрмалу сравнили с Ниццей. У нас - лучше!

Репортеры НТВ отправились исследовать самый популярный курорт прибалтийской республики, имея с собой стандартный бюджет - 470 евро.

Конкуренцию Юрмале в новом выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» составил самый «русский» город Франции.

Лазурку Ниццы облюбовали еще венценосные особы. Ее даже называли филиалом царского двора. Считалось, что климат в этих местах исключительно полезен и благоприятен для творчества. Именно в Ницце Антон Павлович Чехов написал «Три сестры», а Николай Васильевич Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ».

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Как оказалось, погода в Юрмале действительно лотерейная. Это скрашивается огромными порциями в ресторанах по весьма приемлемым ценам. А вот Ницца для человека с бюджетом в 30 тысяч рублей (470 евро)оказалась совсем не похожа на город миллионеров, рассказывается в сюжете.

В сюжете показали «Дзинтари» с Раймондом Паулсом, Кемерские болоты и одноименные грязи в СПА, дегустацию шпрот и заплыв в «Ливу аквапарке», кораблик с алыми парусами и чаек, кружащих над прохладным Балтийском морем. Чем не европейский курорт? Только погода у нас, действительно, лотерейная, но вот ведущей выпал неудачный билетик, но это не испортило впечатление от Юрмалы.