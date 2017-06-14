Волосы дыбом: Во двор заехали танки, такое ощущение, что идет война

В последнее время звучит информация о то, что жителей перепугали военные самолеты, танки на шоссе и колонны армейской техники. Но, было замечено что-то более устрашающее - очередные военные учения перепугали жителей сельской усадьбы.

Обычно говорят, что понедельник день тяжелый. Милые люди, что вы скажите, если без всякого согласования и предупреждения на вашу территорию частного дома начнет заезжать колонна военной техники, а спустя некоторое время будет слышна стрельба. Война? Нет, учения НАТО.

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Без всякого согласования и предупреждения натовские войска проводят учения на землях латышского хутора. Хозяева в стрессе и запомнят минувший понедельник надолго. Такой пост разместил Кристапс Озолиньш в своем Facebook.

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