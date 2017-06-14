Медсестры присоединятся к забастовке семейных врачей

Латвийская ассоциация медсестер (ЛАМ) присоединится к коллегам из Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) и примет участие в забастовке, прекратив работу до достижения соглашения с Министерством здравоохранения, сказала агентству ЛЕТА руководитель ЛАМ Дита Райска.

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Ассоциация поддерживает забастовку семейных врачей, и очевидно, что низкая зарплата семейных врачей становится все более острой проблемой, подчеркнула она.

Как сообщалось, семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований.

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Ранее ЛАСВ предложила Минздраву сформировать двустороннюю комиссию по примирению, чтобы добиться выполнения требований семейных врачей. Если такая комиссия не будет создана и соглашение не достигнуто, врачи грозили начать забастовку.

Одно из требований состоит в увеличении капитации (финансирование на работу практики семейного врача) с нынешних 1,25 евро на 30% ежегодно в последующие три года. Врачи требуют также увеличить тарифы за их манипуляции не менее чем на 45% в 2018 году.

Ассоциация требует в течение трех лет повышать зарплату медсестер и помощников врачей на 30% в год, поддерживать развитие независимых практик, а также ввести обязательное использование семейными врачами электронного здравоохранения только через год после того, как Латвийская ассоциация семейных врачей получит убедительные данные о функциональности системы и достаточной защите личных данных пациентов.

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