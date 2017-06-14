Госконтроль порекомендовал семейным врачам повысить качество работы

Вместо того чтобы бастовать, семейным врачам необходимо повышать качество работы, считает Госконтроль. Его руководитель Элита Круминя, оценивая прошедший год работы, как одну из важнейших назвала ревизию способности системы здравоохранения обеспечить пациентам качественную амбулаторную медицинскую помощь.

Как указали аудиторы, с тех пор как Минздрав ввел критерии качества работы, врачи существенно не улучшили свои показатели. По-прежнему нерешенной остается проблема доступности семейных врачей, особенно в сельских регионах.

Латвийская ассоциация семейных врачей объявила, что 3 июля начнет забастовку, если Минздрав не выполнит ее требования. Глава Госконтроля считает, что у семейных врачей нет существенных причин, чтобы проводить акцию протеста, потому что

большая часть семейных врачей не заинтересована в достижении показателей качества,

так как на объем их дохода влияет число зарегистрированных в практике людей, за что они получают гарантированную плату и другие фиксированные выплаты. «Финансирование нужно использовать для того, чтобы пациент был здоров, а не просто платить врачу за то, что мы зарегистрированы в его практике», - сказала Круминя. (Latvijas Avize, Neatkariga)

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