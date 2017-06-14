Исторический вагон в Торнякалне разрушается; двери опасно открывать

Установленному на станции в Торнякалнсе вагону, в котором в 1941 году депортировали жителей Латвии, требуется срочная реставрация, сообщает LTV. Однако у Музея оккупации денег нет.

14 июня 1941 года в таких вагонах, как установлен на рижской станции Торнякалнс, депортировали людей, загоняя по 40 и более человек в маленькое пространство. Увидеть его каждый год приезжают многие, и зачастую это бывает сильным потрясением для людей, указывают в Музее оккупации.

Однако в этом году впервые в вагон не будут пускать людей, поскольку даже открывать двери опасно. Хотя вагон и был восстановлен и установлен в 1996 году, 20 лет не прошли для него незаметно. Сегодня состояние критическое. Крышу надо менять, доски тоже, 16 металлических деталей требуют чистки и смазки. Пострадал вагон и от вандалов.

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По оценке реставраторов, работы по восстановлению могут стоит от 20 до 30 тысяч евро, и таких денег у музея нет, поэтому его сотрудники обратились за помощью к Латвийским железным дорогам и Рижской думе. Официальный ответ пока не получен. Но музей надеется, что восстановить вагон удастся к 100-летию Латвии.

Фото: LETA

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