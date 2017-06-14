Решение ЦИК не отменять результаты выборов в Резенке будет оспорено в суде

Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отклонить просьбу об отмене результатов выборов в Резекненскую городскую думу будут оспорены в суде, сообщил агентству ЛЕТА один из подателей жалобы в ЦИК, представитель списка Латвийского объединения регионов, партии «Для развития Латвии» и «Alternative» Вячеслав Дубовский.

«Решение ЦИК не стало для нас сюрпризом. ЦИК и не могла принять другое решение, потому что ей пришлось довериться заключению Резекненской избирательной комиссии о ходе выборов в городе. Поэтому уже сегодня мы направим в Административный окружной суд обжалование решения ЦИК. Окружному суду и правоохранительным органам будут переданы также дополнительные свидетельства о подкупе избирателей в Резекне», - сказал Дубовский.

Он напомнил, что

результаты выборов 2005 года в Резекне также были отменены по решению суда.

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Как сообщалось, жалобу на результаты выборов в Резекне в ЦИК подали представители четырех кандидатских списков - Русского союза Латвии, «No sirds Latvijai», списка национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и партии «Единство», списка Латвийского объединения регионов, «Для развития Латвии» и партии «Alternative». ЦИК постановила, что содержащиеся в жалобе утверждения безосновательны.

В жалобах указывалось на нарушения в ходе выборов, в частности, на то, что в газете самоуправления мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие») предупреждал горожан о том, что в случае, если к власти придут другие политические силы, в Резекне больше не будет бесплатного проезда в общественном транспорте и других преимуществ.

Также податели заявления сообщали, что в их распоряжении имеется информация о том, что резекненцам платили за голосование, в основном социально неблагополучным жителям города. Людей якобы привозили на участки на автобусах и за голосование предлагали не только деньги, но и алкогольные напитки.

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