Академию ликвидировали, зато сотрудникам премии - на гигантскую сумму

 

Фото: LETA

Вскоре после решения правительства о реорганизации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) путем ее присоединения к Латвийскому университету сотрудникам вуза были выплачены денежные вознаграждения и премии на сумму 1,4 млн евро.

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Обобщенные агентством ЛЕТА данные Госказны показывают, что в 2017 году расходы РАПУО были запланированы в размере 6 713 468 евро, в том числе 2 021 908 евро предназначались на доплаты, денежные вознаграждения и премии. Таким образом, вуз планировал на эти цели потратить примерно треть расходов.

Пикет против закрытия РАПУО у здания Кабмина

Фото: Пикет против закрытия РАПУО у здания Кабмина0

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Подобная практика, то есть планирование большой части расходов на доплаты и премии, среди вузов не распространена. Согласно данным Госказны, в среднем вузы на эти цели запланировали в бюджете на 2017 год 1,35% расходов - от 0% до 2,42% в зависимости от вуза.

Однако в РАПУО эта статья расходов запланирована в размере 30,12%, что примерно в 22 раза больше, чем в других вузах.

Студенты РАПУО танцуя протестуют против ликвидации своего вуза

Фото: Студенты РАПУО танцуя протестуют против ликвидации своего вуза0

Пикет студентов и работников РАПУО у здания Кабинета министров

Фото: Пикет студентов и работников РАПУО у здания Кабинета министров0

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