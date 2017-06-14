Сениоров в четверг приглашают на большой бесплатный концерт

 

Фото: Пресс-фото

Чтобы вдохновить жить красиво, активно и радостно независимо от возраста, в четверг, 15 июня, в парке Эспланада в Риге с 11.00 до 15.00 второй год подряд будет проходить посвященный старшему поколению образовательный и развлекательный фестиваль «Zelta ritmi». В программе – праздничный концерт, вдохновляющие лекции, спортивные мастер-классы, базарчик творческий сеньоров и др. Вход на мероприятие бесплатный, сообщили Русскому TVNET организаторы.

«Так много искренних улыбок и вдохновения редко можно почерпнуть на мероприятиях, поэтому на фестиваль «Zelta ritmi» приглашаются все – вне зависимости от возраста. К тому же вы сможете поддержать творческих сеньоров на базарчике «Zelta tirgus», где будут продаваться изделия ручной работы – вязаные носки, плетеные корзины и др.», - рассказывает руководитель организации латвийских родителей «Mammamuntetiem.lv» Инга Акментиня-Смилдзиня.

С 11 утра до 12:30 выступят трио виолончелистов «Melo-M», группа «Radio Orchestra», танцевальный коллектив сеньоров «Sendancis», группа линейных танцев «Varavīksne». Мероприятие ведет Эрикс Локс.

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С полудня также предусморены различные «вдохновляющие» лекции.

Параллельно любой желающий сможет поучиться рисовать вместе с художником Бруно Бахсом, а мастер по керамике Леонтинс Цирулис познакомит с основами гончарного искусства. Принять участие могут все!

Будут и спортивные мастер-классы, тоже с полудня и до 3 часов дня.

Организаторы предусмотрели возможность отправить бесплатные открытки друзьям и родным в сотрудничестве с Латвийской почтой, сыграть в настольную игру или просто отдохнуть и познакомиться с другими сениорами в зоне отдыха. Здесь можно будет сфотографироваться с друзьями, тут же получив распечатанный снимок бесплатно!


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