Государство планирует выплатить премию Алене Остапенко и ее маме

Алена Остапенко
 

Алена Остапенко. Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвийской теннисистке Алене Остапенко за победу в открытом чемпионате Франции планируется выплатить премию в размере 28 458 евро. Такое решение сегодня принято на заседании Национального совета по спорту.

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Как сообщил агентству ЛЕТА директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс, премию получит также тренер и мама Алены Елена Яковлева. Ей планируется выплатить 14 229 евро.

В целом на выплату обеих премий из средств на непредвиденные расходы потребуется 42 687 евро, включая налоги.

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Фото: Елена Остапенко вернулась домой; в аэропорту ее встречали с цветами и овациями0

Как сообщил Северс, в соответствии с действующими правилами Кабинета министров о порядке присуждения денежных премий спортсменам вопрос о премировании Остапенко не может трактоваться как премирование за выдающиеся достижения в спорте, поэтому премия ей будет выплачена за популяризацию Латвии в мире.

Пресс-конференция Елены Остапенко

Фото: Пресс-конференция Елены Остапенко0

С такой же формулировкой премия весной этого года была выплачена боксеру Майрису Бриедису.

Вопрос о премировании Остапенко уже на следующей неделе рассмотрит правительство.

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