Семейных врачей поддерживают в забастовке их помощники

Латвийское профессиональное общество помощников врачей амбулаторной службы поддерживает забастовку семейных врачей и присоединится к ней, сообщил агентству ЛЕТА его председатель Юрис Раудовс.

По его словам, общество поддерживает забастовку, так как сложившаяся ситуация - больной вопрос для врачей. В сельских регионах из-за нехватки семейных врачей наибольшая часть работы ложится на плечи помощника врача.

Поддержку заявленной Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСБ) забастовке выразили также Латвийская ассоциация сельских семейных врачей и Латвийская ассоциация медсестер.

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Как ранее сообщила агентству ЛЕТА президент ЛАСВ Сармите Вейде, Министерство здравоохранения отклонило призыв семейных врачей о создании примирительной комиссии, поэтому

медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований, заявила Вейде.

В марте ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.

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