Учитель - обслуживающий персонал, или «Будешь плохо учиться - станешь проституткой в порту!»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / cea +

Виктория Пушкеле


«В Средней школе Узварас работает педагог, которая физически воздействует на детей, высмеивает их на глазах у одноклассников», - вот лишь одна из новостей о жестокости в школах, которые появлялись в латвийском информационном пространстве на протяжении последних лет. С каждым годом наше общество узнает о таких событиях всё чаще. Так в чём же проблема? В Латвии не хватает профессиональных педагогов, которые могут справляться с агрессией или современные дети настолько жестокие, что другие воспитательные методы на них просто не действуют?

Согласно статистике, за прошлый год в образовательных учреждениях были зафиксированы 47 случаев эмоционального и 37 случаев физического насилия. Большинство из этих происшествий - конфликты между сверстниками. Чего стоит случай, когда одного учащегося одноклассники заставляли вылизывать в туалете унитаз.

Комментируя статистику случаев жестокости в латвийских школах, начальник полиции отдела по предотвращению преступлений Госполиции Андис Ринкевиц поделился:

«У детей возросло желание как можно больше унизить друг друга. Возможно, все общество становится все более циничным и это отражается и на детях».

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Статистики случаев эмоционального и даже физического воздействия на школьников со стороны учителей нет, однако специалисты и инспекторы по правам детей признают - к сожалению, такие случаи - не редкость.

В одной из столичных школ учитель математики, анализируя результаты контрольной работы, перед всем классом комментировала:

«Самая тупая - Даце, следующая по тупости - Паула». В Слоке учитель математики тянула за ухо ученика 7 класса за то, что он неправильно написал уравнение.

Многие из подобных случаев получили огласку лишь потому, что школьникам удалось запечатлеть грубость педагогов на видео с помощью мобильного телефона.

Может, жестокость со стороны преподавателей - бум современности? Жительница Латвии Катерина, которая поделилась с Русским TVNET своими воспоминаниями школьных лет, уверена, что агрессивные учителя, которые используют оскорбления и угрозы в качестве воспитательных методов, отнюдь не «бич современного общества». Такие люди работали в учебных заведениях и раньше, просто случаи эмоционального давления, доходящие до гнобления, практически не предавались огласке.

«Я училась в обычной средней школе в городе Вентспилс. Не могу похвастаться тем, что была отличницей и самой прилежной ученицей, иногда прогуливала уроки. Ну а кто этого не делал? Помню, как один учитель в присутствии моих одноклассников сказала:

«Правильно, зачем Кате хорошо учиться, она же в порт проституткой пойдёт работать!»

Это сейчас, будучи взрослым человеком, я вспоминаю о сказанном спокойно, а тогда это было моей психологической травмой, мне было обидно и невыносимо стыдно. Еще лет 10-15 назад такое предпочитали замалчивать», - рассказала девушка.

Конечно, о вопиющих происшествиях молчать нельзя. Но всё ли из того, что выносится на всеобщее обсуждение и находит широкое освещение в СМИ, является исключительно виной непрофессиональных и жестоких педагогов?

Анонимный комментарий Русскому TVNET согласился дать один педагог. Учитель, который более 20 лет работает в одной из столичных школ, рассказал:

«Дети стали жестокими и это, по моим наблюдениям, в большинстве случаев исходит из семьи. Еще 10 лет назад родители приходили на собрания для того, чтобы узнать об успеваемости и поведении своих детей, прислушивались к мнению учителя, советовались. Сейчас многие приходят на собрания с «наездом» на учителя - чадо дома нажаловалось, а родителям даже в голову не приходит поставить услышанное под сомнение.

Бывает, стукнешь кулаком по столу, скажешь: «Тишина», а они тут же хватаются за телефоны, «гнут пальцы», мол, «мы знаем свои права, а ты здесь вообще никто».

Не отрицаю - есть и талантливые, воспитанные ребята, но во многих классах встречаются те, с кем просто невозможно работать, несмотря на все научные степени в области педагогики. Учитель сегодня, к сожалению, в глазах многих превратился в обслуживающий персонал».

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