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В ночь на четверг в Латвии ожидается малооблачная погода, местами - главным образом в Курземе - образуется туман.

Ветер стихнет. Минимальная температура воздуха составит +4..+9 градусов, местами на побережье - до +12 градусов.

Днем синоптики обещают преимущественно солнечную погоду, осадков не прогнозируется.

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Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха днем поднимется от +16..+19 градусов на побережье до +19..+23 градусов в других районах страны.

В Риге ожидается ясная погода со слабым или умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +20 градусов днем, у моря будет немного прохладнее - всего до +17 градусов.


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