Аэропорт «Рига» получил лестную оценку: таких в Европе всего четыре

Международный аэропорт «Рига» стал одним из четырех официальных учебных центров Международного совета аэропортов (ACI) в Европе, сообщила агентству ЛЕТА его представитель Лаура Карните.
Договор о присвоении учебному центру аэропорта «Рига» права представлять официальный учебный центр ACI был подписан в среду на генеральной ассамблее ACI в Париже.
«Присвоение статуса официального учебного центра ACI - высшая профессиональная оценка, подтверждающая квалификацию учебного центра аэропорта «Рига» и его способность организовывать международное обучение высокого качества», - отметила председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице.
Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.