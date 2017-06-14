Аэропорт «Рига» получил лестную оценку: таких в Европе всего четыре

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Международный аэропорт «Рига» стал одним из четырех официальных учебных центров Международного совета аэропортов (ACI) в Европе, сообщила агентству ЛЕТА его представитель Лаура Карните.

Договор о присвоении учебному центру аэропорта «Рига» права представлять официальный учебный центр ACI был подписан в среду на генеральной ассамблее ACI в Париже.

«Присвоение статуса официального учебного центра ACI - высшая профессиональная оценка, подтверждающая квалификацию учебного центра аэропорта «Рига» и его способность организовывать международное обучение высокого качества», - отметила председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице.

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Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.


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