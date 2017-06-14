В Риге отдали дань памяти жертвам коммунистического геноцида

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В среду высшие должностные лица государства в память о жертвах коммунистического геноцида возложили цветы к памятнику Свободы.

В торжественной церемонии приняли участие президент Латвии Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Марис Кучинскис, а также министры, депутаты Сейма, иностранные послы.

На памятное мероприятие у памятника Свободы собралось несколько сотен человек.

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Обращаясь к собравшимся, президент подчеркнул, что сегодня Латвия поминает жертв репрессий, более трети из которых навечно остались в сибирских лагерях, а тем, кому хватило сил выдержать и вернуться на родину, пришлось все начинать заново.

Возложение цветов у памятника Свободы в честь памяти жертв коммунистического геноцида

Фото: Возложение цветов у памятника Свободы в честь памяти жертв коммунистического геноцида0

Необходимо сделать все возможное, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. У истории надо учиться, чтобы жить для будущего, сказал Вейонис.

День памяти жертв коммунистического геноцида отмечается в память почти 16 000 жителей Латвии, которые 14 июня 1941 года были депортированы в Сибирь.

По данным Государственного архива Латвии, в результате депортаций 14 июня 1941 года Латвия потеряла не менее 15 425 жителей - латышей, евреев, русских, поляков, в том числе 3751 ребенка в возрасте до 16 лет.

Памятное шествие "Латвийского объединения политически репрессированных"

Фото: Памятное шествие "Латвийского объединения политически репрессированных"0

Со станции Торнякалнс 14 июня 1941 года в Сибирь из Риги и ближайших окрестностей были вывезены тысячи семей, и только немногим из них через многие годы посчастливилось вернуться домой. В честь депортированных на станции установлены памятный камень и вагон, который служит наглядным свидетельством одной из самых мрачных страниц в истории Латвии.

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